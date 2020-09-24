الفنان حبيب غلوم يرزق بحفيدة جديدة ويطلق عليها هذا الاسم..شاهدوا

حبيب غلوم الفنان الإماراتي الكبير احتفل بقدوم حفيدته هيا ابنة نجله يوسف الذي قدم له والده حبيب غلوم التهنئة، كما حرص كذلك مجموعة من النجوم على تهنئة كل من الفنان حبيب غلوم ونجله.

حبيب غلوم يحتفل بقدوم حفيدته

حبيب غلوم نشر عبر حسابه على "انستجرام" تهنئة خاصة لنجله بمناسبة قدوم ابنته هيا يوسف العطار، كما قدم كذلك التهنئة لزوجة ابنه يوسف وتمنى الفنان الإماراتي أن يحفظ الله حفيدته وأنه يجعلها مصدر لسعادة والديها ولأسرتها فكتب: "أبارك لابني الدكتور يوسف وحرمه قدوم ابنتهما هيا نسأل المولى عز وجل أن يبارك في عمرها ويجعلها قرة عين والديها والحمدلله العاطي على فضله ونعمه"، كما دعى لحفيدته فكتب: "ربي اجعلها من الذرية الصالحة واحفظها"، الدكتور يوسف حبيب غلوم هو أحد أبناء الفنان الإماراتي من زوجته الأولى ويحرص بشكل مستمر على نشر العديد من الصور التي تجمعه مع والده في العديد من المناسبات.

A post shared by (@habibgalattar) on Sep 24, 2020 at 1:57am PDT

النجوم يهنئون الفنان حبيب غلوم على قدوم حفيدته

حبيب غلوم قد تلقى العديد من التهاني بمناسبة قدوم حفيدته من قبل النجوم الذين حرصوا على تقديم التهنئة له حيث علق الإعلامي مصطفى الآغا على ما نشره حبيب غلوم فكتب: "ألف مبروك وتتربى بعز ابنكم"، كما كتب الفنان الكويتي مشاري البلام : "ألف ألف مبروك المولوده والله يجعلها من الذريه الصالحه"، وقدمت الفنانة السورية سماح المقيمة في الكويت تهنئة للفنان حبيب غلوم فكتبت: "ما شاء الله ألف مبروك وتتربي بعزكم يارب"، كما قدمت كذلك التهنئة الفنانة الإماراتية سميرة أحمد،

هيفاء حسين وحبيب غلوم بصحبة طفليهما

هيفاء حسين والفنان حبيب غلوم قد تواجد كل منهما في أحد مراكز التسوق بصحبة توأميهما سلطان وجواهر، وقد نشر كل من حبيب غلوم وزوجته مجموعة صور وفيديوهات مع توأمهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قدم الفنان حبيب غلوم التهنئة للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، فكتب الفنان الإماراتي تعليقا على هذه المناسبة فقال: "تسعون من ذهب لأصل العرب كل عام وأنتم العز والفخر"، الفنان حبيب غلوم قد تزوج في عام 2010 من الفنانة البحرينية هيفاء حسين التي تعتبر الزوجة الثانية للفنان الإماراتي والتي رزق منها مؤخرا بتوأمه.

حبيب غلوم قد واجه خلال الفترة الماضية فترة صعبة بسبب مرض والدته ودخولها المستشفى نتيجة مرورها بوعكة صحية تسببت في خضوعها لعملية، وشكر حبيب غلوم مساندة متابعيه ومحبيه في هذه الأزمة حيث علق على ذلك عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "بفضل الله وبدعواتكم الصادقة حالة أمي اليوم ولله الحمد مستقرة فشكراً من القلب للجميع والله يحفظكم ويحفظ لكم كل غالي".