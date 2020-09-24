أبرز المحطات العاطفية المثيرة للجدل في حياة أحمد فلوكس بعد عودته لزوجته الأولى

أحمد فلوكس يفاجئ جمهوره عبر انستغرام بعودته لزوجته الأولى "رابيا" وأم طفله الوحيد "سيف الدين" وذلك بعد سنوات من طلاقهما، ويأتي ذلك ايضا عقب فترة قصيرة من إثارة أحمد فلوكس الجدل بعلاقته العاطفية مع الإعلامية اللبنانية ديالا مكي التي كانت قد ألمح الى ارتباطه العاطفي بها مع بداية أزمة كورونا ثم أثار الشكوك حول زواجه منها في الفترة السابقة لينفي الأمر.

وبعد عودة أحمد فلوكس لزوجته الأولى، نستعرض معكم أبرز المحطات العاطفية المثيرة للجدل في مشوار حياته:

عودة أحمد فلوكس لزوجته السابقة والأولى

أحمد فلوكس قرر العودة لزوجته الأولى "رابيا" بعد انفصاله عنها لفترة سنوات ويأتي ذلك بعد أسابيع من إثارته الجدل حول مصير علاقته العاطفية بالإعلامية داليا مكي التي أعلن ارتباطه بها منذ بداية أزمة كورونا.

ونشر فلوكس، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة رومانسية له مع زوجته "رابيا" من دون إرفاقها بأي تعليق، الأمر الذي فسره الجمهوره بعودته لها بعد سنوات من انفصالهما.

وتفاعل المتابعين مع خطوة احمد فلوكس خاصة بكون زوجته دوت الخليج والدة طفله الوحيد، وتمنوا بأن يستقر في حياته العاطفية معها بعد خوضه تجارب عاطفية سابقة فاشلة مع كل من الممثلة هنا شيحة ومقدمة البرامج اللبنانية ديالا مكي.

أحمد فلوكس وإرتباطه بديالا مكي

قبل أشهر قليلة، كشف أحمد فلوكس علاقته العاطفية بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي، وتحديداً أثناء أزمة كورونا وإغلاق المطارات في العديد من الدول، ونشر حينها صورة لها عبر حسابه على انستغرام وتغزل بها، وألمح فلوكس بأنه ينتظرها مع ابنه على أحر من الجمر لزيارة مصر بعد فتح مطار بيروت الذي كان مغلقا بسبب جائحة كورونا.

وبعد فترة من إشهار علاقة الثنائي، تعرضت علاقتهما للإهتزاز والتلمحيات بالإنفصال خاصة بعدما نشر أحمد فلوكس تدوينة تحدث فيها عن أن خسارة بعض الأشخاص في الحياة دوت الخليج مكسب، بينما كتبت داليا تزامنا على ستوري حسابها قائلة "ما في أحلى من إنو ترد الأذى بسكوت تام..."، لينفي بعدها احمد فلوكس بأن يكون كلامه موجها لحبيبته ديالا وهدد بمقاضاة كل الصحافيين الذين "يشوهون" علاقته بها حيث أكد بأنه يحترمها جداً ويحبها واصفاً بأنها خط أحمر من خلال تدوينة طويلة كتبها على انستغرام.

وقال في تدوينته عن ديالا مكي :"احترمها وأحبها وأكن لها كل احترام لشخصها ولنجاحها و لمشوارها، وأحب شخصيتها.. واعتذار واجب مني نيابه عن بعض الأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، منسوبة لشخصي، والهدف منها الفتنة والتشويه.. أحبك جدًا وأحترمك وأحب حبك ومعرفتك.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط أحمر".

الجمهور لاحظ بعدها عدم تفاعل الثنائي مع بعض على حسابات السوشيال ميديا، تزامنا مع كتابة فلوكس تدوينات مدح فيه والدة طفله، الأمر الذي فسره الجمهور بإنفصال فلوكس عن ديالا وحنينه بالعودة لزوجته الأولى.

الجمهور لاحظ بعدها عدم تفاعل الثنائي مع بعض على حسابات السوشيال ميديا، تزامنا مع كتابة فلوكس تدوينات مدح فيه والدة طفله، الأمر الذي فسره الجمهور بإنفصال فلوكس عن ديالا وحنينه بالعودة لزوجته الأولى.

أحمد فلوكس وقصة زواجه وطلاقه من هنا شيحة

أحمد فلوكس فاجأ الجمهور بعد اعلان زواجه في نهاية عام 2018 من الفنانة هنا شيحة بعد قصة حب نشأت بينهما في مسلسل "قسمتي ونصيبي" لكن سرعان ما انفصل الثنائي بعد أشهر من زواجهما ورافق ذلك جدل واسع لكنهما أكدا على استمرار صداقتهما معا على الرغم من هذا الانفصال.

أحمد فلوكس وعلاقاته الرومانسية المتعددة

الفنان أحمد فلوكس لفت الأنظار عقب طلاقه من هنا شيحة بأشهر بنشره صورة رومانسية له برفقة فتاة مجهولة بدون أن يعلق عليها، وتوقع الجمهور حينها بأنه دخل في مشروع ارتباط جديد بعد انفصاله.

أحمد فلوكس أعلن كذلك في فترة سابقة عن دخوله قصة حب مع إحدى صديقاته في فترة الدراسة وطلب حينها من الجمهور الدعاء له بإتمام الزواج وذلك بعد انتشار صورا للثنائي معاً، فكتب قائلاً: "الحقيقة أه ادعولي اتجوز الإنسانه اللي قابلتها والحقيقة دوت الخليج كانت معايا في نفس المدرسة وعشرة سنين ومش زي ما قالوا خبيرة تجميل، دوت الخليج الحقيقة سيدة أعمال في مجال السياحة وبنت ناس محترمين جدًا ومن عيلة، ولأن وزنها يتاقل دهب والحقيقة علشان أقدر أروح اطلب اديها وانول شرف جوازها محتاج ترتيبات كتير وأحوش كتير علشان مهرها أكيد مش مهر عادي ولا شبكتها هاتكون شبكة عادية".