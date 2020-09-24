راشد الماجد يشعل انستغرام برده على معجبة حول وزنه الزائد ...بالفيديو

راشد الماجد يشعل انستغرام برده على معجبة حول وزنه الزائد. فالنجم السعودي المشهور بخفة دمه وممازحته للجمهور أثناء حفلاته على المسرح، ظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة وهو يتفاعل مع تعليق إحدى معجباته حول وزنه الزائد حيث ردّ عليها بشكل طريف.

راشد الماجد يشعل انستغرام برده على معجبة

وتناقل رواد السوشيال ميديا بشكل واسع مقطع فيديو من حفلة سابقة لـ الفنان السعودي راشد الماجد قبيل أزمة فيروس كورونا، وظهر فيه وهو يقف على المسرح ويتوجه لجمهوره بقوله بأنه ازداد وزناً إلا أن إحدى معجباته صرخت قائلة "لا والله ضعفان"، لكنه عارضها مؤكداً اكتسابه لبعض الكيلو غرامات ورد عليها ممازحاً :"خلهم ينبسطون اللي يقولون أبو خد".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو المتداول مشيدين بخفة دم نجمهم وتفاعله مع الجمهور بأسلوب طريف يدخل البهجة على قلوب جمهوره.

راشد الماجد يتألق في حفل اليوم الوطني 90

الفنان راشد الماجد أحيا قبل يومين حفلا غنائياً بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90 وذلك بحفل في الدمام برعاية شركة روتانا، وهو الحفل الأول له بعد أزمة كورونا، وتم بث الحفل بشكل افتراضي من دون جمهور التزاماً بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وقدم راشد الماجد في الحفل أشهر أغانيه مثل "بترجعين" و "ولهانين" و "أبشر من عيوني" و "سلامتك وين الغيبة" وغيرها من أغانيه العاطفية وأحدث أغانيه الوطنية التي طرحها مؤخراً احتفالاً باليوم الوطني السعودي 90.

راشد الماجد يطرح أحدث أعماله بمناسبة اليوم الوطني السعودي

الفنان راشد الماجد وقبيل الإحتفالات باليوم الوطني السعودي، طرح مجموعة من الأغاني الوطنيه وبينها دويتو أغنية بعنوان "هب الغلا" التي جمعته مع المطرب عبد العزيز المعنى، وهي من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

كما طرح راشد الماجد دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بالمطرب رابح صقر، وهي من كلمات مشغل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلي وتوزيع موسيقى رأفت، وايضا طرح أغنية "يا بلادي" التي اشترك بكلماتها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومجموعة من الشعراء بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

واستلهمت الأغنية كلماتها من شعار الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 وهو "همة حتى القمة".

وفي سياق آخر، انتهى راشد الماجد من تسجيل أكثر من نصف أغاني ألبومه الجديد تمهيدا لطرحه فى الفترة المقبلة.