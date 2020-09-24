فيديو وليد توفيق:"نجاح محمد رمضان تسبب في حالة هلع لدى الفنانين وأنا أحترم ما يقدمه"

وليد توفيق الفنان اللبناني كشف عن رأيه في الأغاني التي يقدمها محمد رمضان، وذلك عندما حل ضيفا على برنامج "عالسيف" الذي يعرض على قناة "atv" الكويتية، كما تحدث وليد توفيق عن معلومات جديدة عن أغنيته الشهيرة "محلاها السمرا".

وليد توفيق: "محمد رمضان ممثل أثبت نجاحه في مجال التمثيل"

وليد توفيق أكد في لقائه مع برنامج "عالسيف" على إعجابه بموهبة محمد رمضان منذ ظهوره الأول في عالم التمثيل وأنه توقع هذا النجاح، كما أشار إلى أن محمد مضان استطاع وضع بصمة واضحة كممثل، وأنه على حسب وصفه "ممثل عظيم" فقال وليد توفيق: "محمد رمضان ممثل عظيم جدا وتوقعت في مقابلة سابقة كانت تجمعنى به نجاحه، فهو استطاع أن يضع بصمة واضحة في التمثيل من أول ظهور له، وفي الحقيقة هو ناجح في هذا المجال".

وليد توفيق: هناك حالة هلع لدى بعض الفنانين بسبب محمد رمضان

محمد رمضان اعتبره وليد توفيق ممثلا جيدا ولكن ليس مطربا، بل وصف ما يقدمه بمجموعة استعراضات استطاعت أن تنال إعجاب الجمهور، مما تسبب في نجاح وشهرة محمد رمضان بهذا الشكل، كما أكد وليد توفيق على أن هناك حالة هلع من النجاح الكبير الذي حققه محمد رمضان لدى بعض الفنانين فقال: "محمد رمضان هو لا يغني بل يقدم راب وهو استعراض مختلف والجمهور معجب بهذا الشكل فلم يعد أمامنا إلا أحترام ما يقدمه محمد رمضان، الذي اعتبره حالة كبيرة تسببت في هلع بعض الفنانين، لكن أنا أرى أنه شيء طبيعى نتيجة أن الجمهور يحبه، وكذلك بسبب أن محمد رمضان مقتنع بالفن الذي يقدمه إلى جانب التمثيل فأتمنى له التوفيق، لكن أفضل أن يظهر بملابس مختلفة عندما يظهر في حفلاته الغنائية".

A post shared by (@atvkw) on Sep 23, 2020 at 1:35pm PDT

وليد توفيق يكشف سر نجاح أغنية "إنزل يا جميل"

وليد توفيق تحدث كذلك في لقائه عن سر نجاح أغنية "إنزل يا جميل" كما كشف عن معلومة جديد حول أغنية "محلاها السمرا" التي تعتبر كذلك من أنجح الأغاني التي قدمها في مسيرته الغنائية فقال: "أولا (إنزل يا جميل) قدمنا لأول مرة أغنية عربية خاصة بأعياد الميلاد وتجمع في لحنها الأجواء الشرقية، والحمدلله نجاها يزداد كل عام عن السابق، أما أغنية (محلاها السمرا) كان أول إعداد لها في الكويت أثناء تواجدي هناك".

الفنان وليد توفيق قدم خلال الساعات الماضية التهنئة للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك عبر حسابه على "انستجرام" فقال: "كل التهاني للمملكة العربية السعودية باليوم الوطني وإن شاء الله يظل البلد الحبيب الغالي في ازدهار دائما".