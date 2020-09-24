كل عام وأنت نور عيني.. أحلام توجه رسالها لـ زوجها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة حلام زوجها بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر. وغردت أحلام قائلة: "كل عام وانت نور عيوني وضوى دنياي والحمد لله ان ربي رزقني بزوج وبحبيب وصديق واخ واب وكل شي حلو انته اللي عمرك ما حسيت خاطري بكلمه وحشمتني وأكرمتني وتشوف وجهي غضبان والأراضي". وتابعت: "ربي لا يفرقنا ويبارك لنا في حياتنا وعيالنا وسعادتنا احبك يا اغلا من سكن قلبي وكل عام وحنا مع بعض".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو للمطربة أحلام أثناء إحياء حفلا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ظهرت أحلام في الفيديو وهي تبكي أثناء توجيه رسالة لجمهورها: "أحس أنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور وأغاني حلوة، إلا ما يظل جمهوره هو تاج راسه، أقول جمهوري اليوم أنا فاقدكم"، ودعت الله أن تمر الأزمة وتعود الجماهير من جديد.

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