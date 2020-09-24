ومن الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها.

واختارت تسريحة بسيطة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الرياضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آيتن عامر تبهر جمهورها بأحدث إطلالة عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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