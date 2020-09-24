أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة "محتاج سنة"

طرح الفنان أحمد جمال، أغنية جديدة باسم "محتاج سنة" ، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

أغنية "محتاج سنة" من كلمات محمد عاطف ، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي توما.

وتقول كلمات الأغنية: "محتاج سنة علشان أوصفها حاسس من بدرى إنى عارفها برتاح وفرح لما بشوفها وتجنن لو هى بعيد قدام برائتها ورقيتها سلمت وعلى طول حبيتها دى أنا عينى بتعشق طليتها لما تهل بيجى العيد دى اللى أنا قلبى مختارها.. تقل لو القمر جارها يتلفت يمين وشمال ليه عايزها وريدها لمسة واحدة من إيدها كنز ميتقلش بمال".

يستعد جمال لعمل فني جديد يجمعه بالفنان رامي جمال، حيث نشر أحمد عبر حسابه على موقع "تويتر" ، صورة له معه، وعلّق عليها قائلاً: "بلاي ستيشن بعد قعدة كلها فن ومزيكا هيطلع منها حاجات حلوة أوي مع أخواتي وحبايبي رامي جمال ومحمد شعبان، ومن جانبه علق رامي على الصورة قائلا: "مش هقول إننا هنعمل غنوة للتاريخ إن شاء الله، مش هنتكلم علشان تتم".