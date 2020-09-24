بعد خبر ارتباطه بـ حلا شيحة.. معز مسعود يواصل تصدر تريند توتير

من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".

كان آخر أعمال "حلا" مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور وهنادي مهنا.

معز مسعود، هو داعية إسلامية مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي. واعتبرت مجلة "الايكونوميست" أن معز مسعود هو من أحد أكثر الدعاة المؤثرين في العالم الإسلامي. وعمره 42 سنة من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000. وتزوج ثلاث مرات فى عام 2003 الأولى هى صديقة له من الجامعة الأمريكية وتدعى سارة، والثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين كانت فى عام 2017، واستمرت العلاقة بينهما لمدة 6 شهور فقط ثم حدث انفصال، وتزوج بعدها بأيام الفنانة شيرى عادل ليكون الزواج الثالث له والزواج الأول للفنانة شيري عادل.

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