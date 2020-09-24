نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
حرص عدد من النجوم على المشاركة في تحدي الطفولة الذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:
يستعد النجم رامي صبري، لطرح أحدث أغنياته بعنوان «خليني أشوفك تاني» خلال الأيام القادمة عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي على طريقة السينجل.
يواصل الداعية معز مسعود تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" بعد تداول أخبار عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة خلال الساعات القليلة الماضية.
طرح الفنان حميد الشاعري، أغنية جديدة بعنوان "عيلتي" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".
حققت أغنية "أوعى" لـ جنات نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من تحقيق مليونى مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية لـ روتانا، على موقع "يوتيوب".
تصدر مشهد النهاية لـ حكاية "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" تريند رقم 1 على القناة الرسمية الخاصة بـ قناة dmc دراما، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| النجوم يشاركون في تحدي الطفولة.. الجمهور يطارد معز مسعود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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