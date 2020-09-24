أخبار الفن| النجوم يشاركون في تحدي الطفولة.. الجمهور يطارد معز مسعود

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حرص عدد من النجوم على المشاركة في تحدي الطفولة الذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:

يستعد النجم رامي صبري، لطرح أحدث أغنياته بعنوان «خليني أشوفك تاني» خلال الأيام القادمة عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي على طريقة السينجل.

يواصل الداعية معز مسعود تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" بعد تداول أخبار عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة خلال الساعات القليلة الماضية.