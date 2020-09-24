نجوم الفن يشاركون في تحدي الطفولة.. أحمد حلمي ومحمد فراج الأبرز

حرص عدد من النجوم على المشاركة في تحدي الطفولة الذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:

أحمد حلمي

شارك الفنان أحمد حلمي في تحدى صورة من الطفولة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر حلمي صورة له في طفولته مع والديه، وعلق عليها "أيام ما كنا على الحجر".

الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرًا فيلم "خيال مآتة".

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.