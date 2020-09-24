الناجية الوحيدة" يجمع هدى حسين بالمخرجة هيا عبدالسلام



تستعد الفنانة هدى حسين لتجديد التعاون مع شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، وذلك من خلال مسلسل (الناجية الوحيدة). تستعد الفنانة هدى حسين لتجديد التعاون مع شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان، وذلك من خلال مسلسل (الناجية الوحيدة). ويعتبر هذا العمل بمثابة التعاون الأول الذي سيجمع هدى بالمخرجة هيا عبدالسلام. يذكر أن الناجية الوحيدة هو عمل خليجي يطرح قصة اجتماعية مشوّقة جداً، وستنطلق الشركة في تصويره قريباً، في الكويت، ويشارك في المسلسل عدد كبير من نجوم الدراما الخليجية.

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