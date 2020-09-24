رامي صبري يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "خليني أشوفك تاني"

حيث قام "صبري" بنشر صورة له وعلق على الصورة قائلاَ:" خليني اشوفك تاني اغنيه جديده قريبا ????#رامي_صبري".
و الأغنية الجديدة انتهى رامي من تسجيلها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي، وماستر جلال الحمداوي وإنتاج R Music Production.
في سياق متصل، طرح رامي صبري خلال الفترة الماضية أغنية جديدة بعنوان "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
وأغنية "خطيرة" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، كما حقق نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي من خلال أغنية تتر مسلسل "فرصة تانية".
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