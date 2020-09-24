ماستر كلاس لـ رشيد مشهراوى بمهرجان مالمو

يقدم مهرجان مالمو للسينما العربية بالتعاون مع مكتبة مدينة مالمو – Öppna Malmö ماستر كلاس للمخرج والمنتج والكاتب رشيد مشهراوي.
بالإضافة إلى إقامة مهرجان الطفل السنوي والعديد من ورش العمل الكبرى التي تتمحور حول إنتاج وإخراج الأفلام. استطاع من خلال أفلامه الوثائقية والروائية أن يصنع لنفسه اسمًا كفنان سينمائي، وقد حصل على العديد من الجوائز السينمائية.
يتناول الماستركلاس تأثير جائحة كورونا على الإنتاج والتوزيع السينمائي، وعن تجربة مقدم الماستركلاس المنتج والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي الشخصية مع الإنتاج السينمائي قبل الجائحة والتحولات التي شهدها بعد انتشارها.
كما وأنه سيتطرّق للحديث عن الأضرار اللاحقة بالمشاريع التي كانت بصدد التطوير والتمويل أو بصدد التصوير، ومشاريع أخرى تضررت بشكل مباشر وهي اليوم في طريقها للتعافي.
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بالإضافة إلى الحديث عن تغير اهتمامات وأولويات شركات الإنتاج والتوزيع الخاصة والعامة في ظل انتشار الفيروس، وتأثير كل ذلك على التوزيع السينمائي التجاري في دور العرض والمهرجانات والتلفزة.
رشيد مقيم في فلسطين ويعمل بها، حيث أسس مركز الإنتاج والتوزيع السينمائي في العام ١٩٩٦بهدف تطوير طواقم إنتاجية محلية. كما أسس السينما المتنقلة التي أتاحت له إقامة عروض سينمائية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
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