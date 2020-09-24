بـ بدلة رياضية.. أحدث ظهور لـ ايتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت في الصورة بإطلالة رياضية جذابة، وارتدت بدلة رياضية باللون الفضي، وعلقت على الصورة قائلة: "حلم كبير، تألق أكثر، تألق مشرق".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يتناسب مع ظهورها، واختارت تسريحة بسيطة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع إطلالتها الرياضية.

في سياق منفصل، شاركت أيتن عامر، مؤخرا في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، بجانب ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

