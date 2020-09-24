حيث لاقت الصورة التى نشرتها "علوش" هجوما شرسا من عدد كبير من متابعيها بسبب تغير واضح فى ملامحها وجاءت ابرز التعليقات: " كنتى حلوة من غير عمليات، دخلنا فى سكة التجميل، راحت ملامحك الكيوت وبقيتى شبه ناس كتير".
وحرصت "علوش" على الرد على هذه التعليقات قائلةً:" مافيش تجميل.. فلتر فلتر فلتر".
وتعود النجمة كندة علوش، للشاشة من جديد بعد غياب تخطى عامين، بسبب زواجها من النجم عمرو يوسف وإنجابها لابنتها بحكاية "ضى القمر" من مسلسل "الا انا".
يذكر أن مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندة علوش تتعرض لـ الهجوم بسبب صورة.. اعرف الحكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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