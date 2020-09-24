ديانا حداد تستعرض لياقتها في اليوجا.. شاهد

حيث ظهرت "حداد" في الصورة وهي تمارس رياضة اليوجا مرتدية بنطالا رياضيا و"توب" باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز رشاقتها، وعلقت علي الصورة قائلة:" الاكثر إيجابية بالحياة يعيش بنجاح وثقة وراحة بال وتصالح مع النفس ???? #كن_إيجابي".
وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.
وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.
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