بدأ الفنان محمد رمضان، تحضيرات مسلسله الجديد "موسى" والذي يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة والمقرر عرضه في دارما رمضان 2021. ونشر المخرج محمد سلامة، صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان أثناء عقد جلسات العمل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”. وعلق سلامة على الصورة قائلًا :”جلسات عمل مكثفة مع النجم محمد رمضان والسيناريست الكبير ناصر عبد الرحمن إنتاج أستاذ تامر مرسي.. موسى غير أي حد”. يشار إلى أن أخر أعمال الفنان محمد رمضان، مسلسل "البرنس" الذي تم عرضه في دارما رمضان وحقق نجاح كبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان في التحضيرات النهائية لمسلسل "موسى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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