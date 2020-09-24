أمين جمعية المؤلفين والملحنين: الحالة الصحية لـ خليل مصطفى غير مستقرة

كشف الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.

قال إبراهيم إن الفنان خليل مصطفى مصاب بسرطان الغشاء البريتوني، وثانويات القولون والرئة، وتم نقله لمستشفى السلام الدولي فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبي تحت يد الطبيب تامر النحاس".

واضاف:" خضع الموسيقار الكبير للعلاج الكيماوي، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء، وحالته حرجة وليست مستقرة".

واشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من اصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.