أمين جمعية المؤلفين والملحنين: الحالة الصحية لـ خليل مصطفى غير مستقرة

كشف الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، أمين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "الساسيرو" تفاصيل إصابة الملحن خليل مصطفى بمرض السرطان.
واشار فوزي إلى أن مصطفى مازال في الرعاية المركزة، وطلب من اصدقائه الدعاء له لتخطي تلك المحنة المرضية الصعبة التي يمر بها.
وقدم خلال مسيرته عشرات الأغنيات الهامة منها شوقنا وسبت فراغ كبير ومش جديد للهضبة عمرو دياب، ولاتسوى دموع للمطرب مدحت صالح، والشمس الجريئة للمطربة حنان.
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