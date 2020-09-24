ربنا يجمعنا بيك علي خير يا حبيبي.. أحمد خالد صالح يتذكر والده

نشر الفنان أحمد خالد صالح عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام " صورة جديدة له. وظهر في الصورة بصحبة والده الراحل خالد صالح وعلق قائلا: "رحمة الله ورضوانه عليك يا حبيبي، يا رب ينَعمك و يغفرلك و يرحمك و يجمعنا بيك علي خير. اللهم أبدله بالإحسان احسانًا و بالذنب عفوًا و غفرانًا، اللهم اره مكانه من جناتك و اجمعه بالصالحين و الأنبياء و اجمعنا بهم علي خير يا رب. خيرك و عملك الصالح معيشني مش محتاج حاجة، ربنا يجعلنا في ميزان حسناتك يا والدي و يجمعنا بيك علي خير يا حبيبي".

يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في الموسم الرمضاني في مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته ياسر جلال ومي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن خالد صالح رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا.

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