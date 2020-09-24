عمر كمال يكشف عن أغنيته التي أبكت هاني شاكر.. وماذا طلب منه بعدها

وقال عمر كمال خلال ندوته بـ دوت الخليج إنه تشرف بتلحينه للمطرب الكبير هاني شاكر، ولفت إلى أنه أعجب بأغنية "ابويا" التي كان يغنيها وبكى حينما سمعها، وطلب منه أن يقدم له لحنا مشابها، لافتا إلى أنه تربى على أغانيه ويحبه، وتشرف أنه قدم أغنية من لحنه، ولكنه أكد أن العلاقة بينهما انقطعت بعد حفلة الاستاد".

وطمأن عمر كمال ، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة. عمر كمال

وعلق عمر كمال "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".

وأضاف عمر كمال : "الحمد لله على كل شيء شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".