نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وكان قد طمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة. ويظهر في الصورة علي شكل كاريكاتير وهو يقف وخلفه سيارة من طراز "BMW X6" علي غرار سيارته الجديدة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعرضه لوعكة صحية.. عمر كمال يسافر إلى لبنان لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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