محمد رمضان يجتمع بصناع مسلسله الجديد موسى

للاستعداد لتصوير قريبا. يعقد الفنان محمد رمضان جلسات عمل مكثفة خلال الايام الحالية مع صناع مسلسله الجديد "موسى" المسلسل من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان القادم 2021، وهو من إنتاج شركة سينرجى. وأيضا:

كان المخرج محمد سلامة، قد أجل هذه الجلسات من قبل بسبب انشغال محمد رمضان بتصوير كليبه "يا حبيبى" مع المغنى العالمى ميتر جيمس فى دبى.

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