نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مأخوذ.. طارق الشناوى ينتقد فيلم زنزانة 7 في المقال التالي
وقال الشناوي، في تصريحات صحفية، إن الفيلم قصته تقليدية، وصراع تقليدي تشعر أنه مأخوذ من المحفوظات العامة ولا يقدم جديدا، وتشعر أنك قد شاهدته عشرات المرات.
وأضاف، "أن الفيلم أزمته الكبرى في "الصوت العالي"، فأغلب الحوارات بين نجومه إن لم تكن كلها بصوت عالي، غير مريح للمشاهدين، فضلا عن أنهم يروون على الجمهور قصص هو يعلمها، وهذا أكبر خطأ للكاتب والمخرج معا.
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