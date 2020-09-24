نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تشارك في تحدي الطفولة بصورة نادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة لطيفة، فى تحدى الطفولة من خلال حسابها الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر". حيث قامت "لطيفة"، بنشر صورة نادرة لها من طفولتها وعلقت عليها قائلة:" تحدى الطفولة ". يذكر ان طرحت المطربة لطيفة أحدث أغانيها التى تحمل اسم "خليني"، عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي. وكانت لطيفة روجت للأغنية بنشر فيديو عبر حسابها على تويترو وكتبت: "استنوا كليب اغنيتي الجديدة #خليني على قناتي الرسمية على اليوتيوب، كما أضافت في الفيديو قائلة "يارب يعجبكم...بحبكم برشاا".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لطيفة تشارك في تحدي الطفولة بصورة نادرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.