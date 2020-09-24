اتجاه لتحويل 100 وش إلى فيلم سينمائي



وتدور الأحداث حول فتاة نصابة تدعى "سكر"، وتؤدي دورها نيللي كريم، حيث يتم النصب عليها من قِبل عمر -ويجسد دوره آسر ياسين نصاب محترف أيضًا- لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

وكان آخر ظهور لعصابة "بـ100 وش" في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، حيث قدمت الأبطال على طريقتها الخاصة.

"100 وش" من بطولة نيللي كريم وأسر ياسين وهو من إخراج كاملة أبو ذكري.

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