شريف سلامة عن دوره في "أسود فاتح": سيف شخصية غريبة وردود فعلها غير متوقعة

ويضيف شريف سلامة: "شخصية سيف غريبة وردود فعلها غير متوقعة، فهو شخص ذكي ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة يرسمها لنفسه بكل الطرق والوسائل، وتربطه علاقات مع معظم شخصيات العمل التي يتدخل في تفاصيل حياتها ويتحكم بأفكارها، باستثناء شقيقته رانيا.. فرغم الأخوة والحبّ، نرى أن التحدي والنزاع حاضريْن دائمًا بينهما".
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