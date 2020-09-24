مراد مكرم: "اللي بيحصل في الساحل الشمالي ميرضيش حد"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان مراد مكرم، عن استيائه لما حدث في الساحل الشمالي هذا العام، مؤكدًا أنه مختلف تمامًا عن كل سنة خاصة الخناقات التي حدثت بخصوص المايوه الإسلامي والمايوه البكيني، إلى جانب طريق الساحل غير المؤمن تمامًا والكثير الحوادث ويكوت عليه مئات الشباب.



وأضاف "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن الإهمال في تربية الأبناء خاصة فى الطبقات الغنية والفقيرة للأسف، مشيرًا إلى أن مجتمعنا الشرقي يحتاج إلى إعادة تأهيل وخاصة الشباب والأجيال الحديدة فى الأخلاق والعادات والتقاليد الشرقية.



وتابع: "أطالب الدولة بالاهتمام بطريق الساحل الشمالي الكثير الحوادث، وخاصة أبناءنا الشباب"، مشيرًا إلى أن هناك سائقين غير ملتزمين بقواعد المرور على الطريق ولا بد من الكشف الدوري على سائقي السيارات وتنفيذ اختبار تعاطي المخدرات.



وأشار الفنان مراد مكرم إلى أن هناك شىء خطأ فى المجتمع المصري والطبقة الوسطى هي من تعاني الآن والتي تحاول تربية أولادهم على العادات الشرقية الأصيلة بخلاف من يحاولوا تقليد الغرب وعاداتهم الغريبة على مجتمعنا المصري. وأشار الفنان مراد مكرم إلى أن هناك شىء خطأ فى المجتمع المصري والطبقة الوسطى هي من تعاني الآن والتي تحاول تربية أولادهم على العادات الشرقية الأصيلة بخلاف من يحاولوا تقليد الغرب وعاداتهم الغريبة على مجتمعنا المصري. إقرأ أيضا..

وجه الفنان مراد مكرم رسالة للأهالي ينصحهم فيها بضرورة تربية أبنائهم بشكل صحيح فيما يتناسب مع الأخلاق والقيم والعادات الصحيحة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كتب مراد مكرم منشورُا قال فيه:"انت ياللي ما بتربيش عيالك،وانت ياللي بتربيهم غلط،وانت ياللي مغرق عيالك فلوس وسايبهم يعملوا الي هم عايزينه،من شرب وسهر ومسخرة انت مش بس بتبوظ عيالك،انت حر يا سيدي انشالله تولع بيهم،بس انت بتصعب اوي اوي مهمة الاهالي الي عايزة تربي عيالهم صح،بالاصول والاخلاق والمعروف والمحبة والتدين المعتدل؛ لإنك بكل بساطة بتخلق نموذج بيقارن الشباب نفسهم بيه، وبقت الجمله اللي لبانة في بق شبابنا، ما كله بيعمل كده، يعني ايه بنتك تقولك أنا بايته بره النهاردة، وونبي ما تقوليش أنا واثق في بنتي، ما كلنا واثقين في بناتنا، بس حضرتك واثق في الآخرين كمان؟، وتربيتهم لولادهم وبناتهم؟، والنبي يا جماعة اتعبوا شوية في تربية عيالكم،ربنا هيحاسبكم علي الوديعة اللي ادهالكم، وارحمونا من القرف الي بنشوفه والمناقشات التي لا تنتهي مع عيالنا إن ده غلط، لحد ما عيالنا بقوا شايفينا رجعيين ومقفلين وخانقينهم، الله يخرب بيوتكم".