نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مجنونة أوي" اخر التطورات الفنية لآية عبد الرؤوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهت الفنانة الشابة آية عبد الرؤوف نجمة ستار أكاديمي من تصوير أحدث أعمالها الغنائية "مجنونة أوي" التي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز والمخرجة بتول عرفة .

وأعربت عبد الرؤوف عن سعادتها الكبيرة لذلك التعاون الذي وصفته بالرائع والممتع والذي يضيف لمسيرتها الكثير من النضج والتألق، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور وتكون خطوة فارقة لها.

ويذكر أن " مجنونة اوي" من كلمات :أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبو طالب ، وإخراج : بتول عرفة ،وإنتاج : لايف ستايلز ستديوز