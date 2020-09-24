نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مجنونة أوي" اخر التطورات الفنية لآية عبد الرؤوف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - إنتهت الفنانة الشابة آية عبد الرؤوف نجمة ستار أكاديمي من تصوير أحدث أعمالها الغنائية "مجنونة أوي" التي تعاونت فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز والمخرجة بتول عرفة .
وأعربت عبد الرؤوف عن سعادتها الكبيرة لذلك التعاون الذي وصفته بالرائع والممتع والذي يضيف لمسيرتها الكثير من النضج والتألق، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور وتكون خطوة فارقة لها.
ويذكر أن " مجنونة اوي" من كلمات :أحمد حسن رؤول، وألحان: سامر أبو طالب ، وإخراج : بتول عرفة ،وإنتاج : لايف ستايلز ستديوز
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