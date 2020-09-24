فى إطار الدعم وتقديم المساندة لمحاربات سرطان الثدي ، زار الفنان تامر فرج مستشفى الثدى بالتجمع الاول التابع للمعهد القومى للاورام ٧٧٧. وقام "فرج" بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى بصحبة دكتور عماد شاش مدير المستشفى. وأشاد "تامر" بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الانسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض. وأضاف أن المستشفى نموذج ايجابى للمستشفيات الحكومية يتمنى تعميمه وأنها لا تقل فى المستوى عن بعض المستشفيات الخاصة وأنه سعيد بوجود هذا الصرح الطبى القومى الكبير ودعى كل محبى الخير لدعم المعهد القومي للاورام ٧٧٧ الذى يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الاعمار فى جميع المحافظات ، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع بعض المريضات ووعدهن بالزيارة فى القريب العاجل مرة أخرى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر فرج فى زيارة لمستشفى الثدى لدعم مريضات السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.