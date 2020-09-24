محمد علي خير: لا يحكمنا أنبياء ولكن دعوات التظاهر العائد منها الخراب

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن الإدارة المصرية تخطأ وتصيب في بعض القرارات السياسية ولكن لها انجازات قومية ومشروعات، قائلا: "الأمور ليست عشرة على العشرة وفيه أخطاء واحنا لا يحكمنا انبياء ولكن بشر والبشر يصيب ويخطأ والبشر لا يتفق عليه كل البشر".

وأوضح محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، أن الحل ليس في الفوضى ودعوات التظاهر، مؤكدا أن الادارة المصرية استطاعت تحقيق انجاز في العديد من المفات الشائكة وتوفير وظائف للمصريين العائدين من الخارج، وحذر قائلا: "النزول والفوضى العائد منها خراب".

وتطرق علي خير لطريقة تنفيذ الحكومة لقانون التصالح، قائلا: "كان لا ينبغي أن تتخذ السطلة التنفيذية القرار فورا، وكان لازم يكون الاخراج مختلفة، وكانت المفروض تبعت القرار للبرلمان، وأعضاء البرلمان بدورهم ينزلوا الدوائر ويعملوا حوار والشعب ينقل الرأي للنواب، مؤكدا أن البرلمان طوال الخمس سنوات لماضية لم يكن ناقلا لصوت المواطن للدولة.