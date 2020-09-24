هل يتعمد حمو بيكا على فيديوهاته المضحكة بمواقع السوشيال ميديا.. عمر كمال يكشف الحقيقة

أكد المغني الشاب عمر كمال خلال ندوته بموقع دوت الخليج أن مغني المهرجانات حمو بيكا لا يتعمد على فيديوهاته الكوميدية التي يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن الافيه الذي يقوله لو جيد من الممكن أن يصوره للجمهور.

وطمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة.

وعلق عمر كمال: "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".

وأضاف عمر كمال: "الحمد لله على كل شيء شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".