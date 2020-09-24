غدا.. فريق أندروميدا يحيي حفلين فى ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوى فريق أندروميدا فى حفلين متتاليين يوم الجمعة الموافق 25 من سبتمبر الساعة السادسة والثامنة مساءً بقاعة النهر.

أندروميدا هو أقدم فريق روك فى مصر والشرق الأوسط، وقد سمى بهذا الاسم نسبةً إلى مجرة أندروميدا الفضائية أقرب المجرات إلى كوكب الأرض، وهو سكندرى المنشأ تأسس عام 1987 على يد عازف الكيبورد عمرو حسن وعازف الجيتار إيهاب القلعى.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.