تريند الفن | هجوم شرس على كندة علوش بسبب عملية تجميل.. ومعز مسعود يواصل تصدر مؤشرات البحث

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

نشرت الفنانة كندة علوش مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

لاقت "علوش" هجوما شرسا من عدد كبير من متابعيها بسبب تغير واضح فى ملامحها وجاءت ابرز التعليقات: "دخلنا فى سكة التجميل , كنتى حلوة من غير عمليات , راحت ملامحك الكيوت وبقيتى شبه ناس كتير".

ومن جهتها ردت كنده علوش: "مافيش تجميل .. فلتر فلتر فلتر".

واصل الداعية معز مسعود تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر" بعد تداول أخبار عن ارتباطه بالفنانة حلا شيحة خلال الساعات القليلة الماضية.

نشر معز مسعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "إنستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.

وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكرًا جزيلًا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".

من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".

تتجه شركة العدل جروب إلى تحويل مسلسل بـ "100 وش" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي إلى فيلم سينمائي، مستغلة النجاح الكبير الذي حققه العمل.

وتدور الأحداث حول فتاة نصابة تدعى "سكر"، وتؤدي دورها نيللي كريم، حيث يتم النصب عليها من قِبل عمر -ويجسد دوره آسر ياسين نصاب محترف أيضًا- لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

كشف مغني المهرجانات عمر كمال عن كواليس عمله مع المطرب الكبير هاني شاكر كملحن في أحد أغانيه.

وقال عمر كمال خلال ندوته بـ دوت الخليج إنه تشرف بتلحينه للمطرب الكبير هاني شاكر، ولفت إلى أنه أعجب بأغنية "ابويا" التي كان يغنيها وبكى حينما سمعها، وطلب منه أن يقدم له لحنا مشابها، لافتا إلى أنه تربى على أغانيه ويحبه، وتشرف أنه قدم أغنية من لحنه، ولكنه أكد أن العلاقة بينهما انقطعت بعد حفلة الاستاد".