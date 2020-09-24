صورة جديدة لـ ياسمين عبد العزيز بصحبة العوضي تثير جدل حَملَها

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وسخرت ياسمين من الأمر لاشتراكها مع زوجها أحمد العوضي في نفس اللزمة الكلامية، وعقبت بوضع عدة تعبيرات ضاحكة، نالت إعجاب متابعيها.
وشاركت ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان 2020.
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