صور هدى حسين مع المخرجة "هيا عبد السلام" لأول مرة في مسلسل "الناجية الوحيدة"

هدى حسين تبدأ الاستعداد لتصوير أحدث أعمالها الدرامية مع المخرجة الكويتية هيا عبد السلام في التعاون الأول الذي يجمع النجمتين، بينما قدم العديد من النجوم التهاني بهذه الخطوة التي أشاد بها قطاع واسع من الجمهور.

هدى حسين تكشف عن مسلسلها الجديد "الناجية الوحيدة"

هدى حسين الفنانة العراقية كشفت عبر حسابها على "انستجرام" عن أحدث أعمالها الدرامية التي سوف تبدأ تصويرها قريبا وهو المسلسل الذي يحمل عنوان "الناجية الوحيدة" وتتعاون فيه مع المخرجة والممثلة الكويتية هيا عبد السلام ،وظهرت كل من هدى حسين وهيا عبد السلام في صورة أثناء توقيعهما على عقد الانضمام لمسلسل وقد علقت هدى حسين على الصور قائلة: "انتظرونا في مسلسل (الناجية الوحيدة) انتاج شركة eaglefilm وتأليف الكاتبة منى النوفلي وإخراج هيا عبد السلام".

A post shared by (@hudahussain) on Sep 24, 2020 at 4:25am PDT

أول عمل درامي يجمع كل من هدى حسين وهيا عبد السلام

هدى حسين وهيا عبد السلام يعتبر مسلسل "الناجية الوحيدة" هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع الثنائي معا، والذي قدم كل منهما خلال السنوات الماضية مجموعة من أبرز وأهم الأعمال الدرامية الخليجية، وقام العديد من النجوم بتقديم التهنئة لكل من الفنانة هدى حسين والمخرجة هيا عبد السلام على هذا التعاون المرتقب، حيث علق الفنان حبيب غلوم وعبدالله الطراروه، ومحمد النشمي، على الصورة التي نشرتها هدى حسين، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسماء النجوم الذين سوف يشاركون في بطولة المسلسل الجديد الذي هو من إنتاج شركة " eaglefilm"، ولم تكشف الشركة عن تفاصيل المسلسل الجديد وهل من المنتظر عرضه في شهر رمضان 2021، أما سوف يتم عرضه قريبا على القنوات العربية.

A post shared by (@eaglefilmsprod) on Sep 24, 2020 at 5:38am PDT

أحدث أعمال هدى حسين وهيا عبد السلام

هدى حسين شاركت في شهر رمضان الماضي في مسلسل "شغف" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركها البطولة فيه كل من الفنان حسين المنصور، وعبدالله بوشهري، وريم ارحمة، وسلوى الجراش، وكانت الفنانة هدى حسين قد كشفت في وقت سابق أنها وافقت بشكل مبدئي على تجسيد شخصية "خاطفة الدمام" في عمل درامي خليجي، وذلك بعدما عرضت عليها فكرة العمل من قبل كاتبة سعودية وأنها ابدت استعدادها للمشاركة في بطولة العمل، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات جديدة بالنسبة له.

هيا عبد السلام المخرجة والممثلة الكويتية لا تزال لم تنته من تصوير مسلسلها الجديد "نبض مؤقت" الذي تشارك في بطولته مع كل من نجاح الخطيب، ميثم بدر، وروان العلي، والعمل من إخراج سعود بوعبيد، بينما كان آخر عمل شاركت في بطولته هيا عبد السلام مسلسل "أم هارون" الذي عرض في شهر رمضان الماضي مع الفنانة حياة الفهد.