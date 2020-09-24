الفنانة أمل عباس تعود للظهور على كرسي متحرك وترد الجميل لهذا الشخص..فيديو

أمل عباس الفنانة العراقية المقيمة في الكويت قد عانت خلال السنوات الماضية من أزمات مرضية تسببت في ابتعادها عن الساحة الفنية، بينما ساندها العديد من محبيها وزملائها من أجل أن تتجاوز هذه الأزمة، لكنها عادت خلال هذه الفترة لتقديم الشكر لأحد الأطباء الذي قدم لها يد العون في فترة علاجها الأخيرة.

أمل عباس تشكر طبيب ساندها في مرحلة مرضها

أمل عباس ظهرت مؤخرا بعد غياب ما يقارب العامين بسبب وضعها الصحي المتدهور، ظهور الفنانة أمل عباس جاء في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية قدمت من خلاله الفنانة العراقية الشكر لأحد الأطباء على مساندته لها خلال فترة علاجها والذي قدم فيها الطبيب كل الدعم لها، وهو يدعى عيسى عباس فقالت الفنانة في رسالته له: "دكتور عيسى عباس، ما قصرت لأنك وقفت معي وقفت رجال، والله العظيم أنت تستاهل كل خير وأنك تتحط على الرأس، أحبك وأعزك واحترامك مشكور على كل ما قدمت".

أمل عباس تعود للظهور على كرسي متحرك

أمل عباس ظهرت في الفيديو الجديد على كرسي متحرك في وقت كانت حالتها أفضل من الحالة التي كانت عليها في عام 2018 خلال برنامج "عالسيف" المعروض على قناة "atv" الكويتية، وتعاني الفنانة من أمراض القلب وتجمعات دموية في العمود الفقري وأجرت أكثر من عملية تسببت في عدم ظهورها بشكل مستمر، وكذلك جلوسها على كرسي متحرك، وكشفت الفنانة أمل عباس سبب مرضها مؤكد أن ما فعلته طوال السنوات الماضية من سهر وإجهاد في الأعمال الفنية قد أثر كثيرا على صحتها، حيث أجرت جراحة صعبة في العمود الفقري، ولا تزال تعاني من أثارها.

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رحلة الفنانة أمل عباس مع المرض

أمل عباس ناشدت خلال فترة مرضها بالتبرع لها من أجل السفر واستكمال علاجها وذلك بعدما تسبب المرض في إنفاقها لكل الاموال التي كانت تمتلكها وقد تدخلت العديد من النجمات لمساندة أمل عباس في هذه المحنة حيث أكدت الفنانة العراقية في تصريحات لبرنامج "عالسيف" أن أول فنانة وقفت بجوارها في محنة مرضها، كانت النجمة الإماراتية أحلام، مؤكدة أنها تكفلت بجزء كبير من مصاريف السفر والإقامة والجراحة، ودعت لها بالتوفيق في حياتها، وكذلك كل من الفنانة هيا الشعيبي وهدى حسين، وعدد آخر من نجوم الكويت.

"أغراب" هو آخر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة أمل عباس في عام 2018، وقد شاركت الفنانة العراقية في العديد من الأعمال الدرامية الخليجية والتي قاربت على أكثر من 140 عملا، لكنها توقفت عن المشاركة في أي مسلسل درامي خلال العامين الماضيين نتيجة مرضها.