نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صورة غامضة لياسمين عبد العزيز وأحمد العوض تثير فضول الجمهور في المقال التالي
وظهر "العوضي"، مع زوجتة ياسمين عبد العزيز، وهو يضع يده علي بطنها مما آثار فضول الجمهور وظن البعض بأنهم ينتظرون مولود جديد، وكان كلاهما يرتدي اللون الأسود.
وتبادل جمهور "العوضي" وياسمين " التعليقات قائلين: " ألف مبروك، ربنا يخليكم لبعض، فالله خير حافظاً "
يذكر أن الفنان أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني بمسلسل" الإختيار" وكان يمثل دور الإرهابي هشام العشماوي، علي الجانب الآخر خاضت الفنانه ياسمين عبد العزيز هي الآخري السباق الرمضاني بمسلسل" ونحب تاني ليه" وكانت تقوم بدور عالية.
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