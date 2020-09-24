هغنى اللى هتطلبه.. تامر عاشور يروج لحفله في جدة

وكتب عاشور من خلال حسابه الرسمى بموقع تويتر: " على الهاشتاج كل اللي هتطلبوه هغنيه وهقرأ كل رسايلكم #تامر_عاشور_في_جده ".

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل أون لاين اليوم في جدة ضمن احتفالات اليوم الوطنى السعودى.

وعلى صعيد آخر أغنية "بياعة" لـ تامر عاشور، تصدرت قائمة توب انغامي في مصر، فى حين تصدرت الأغنية المركز الثاني في ابلكيشن انغامي على مستوى العالم.

وتقول كلمات الأغنية: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".