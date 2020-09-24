بصحبة تامر حسنى.. وصلة رقص لـ جوهرة على أغنية حلو المكان

شاركت الفنانة الاستعراضية جوهرة ، جمهورها ومتابعتها مقطع فيديو جديدا لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت جوهرة في الفيديو مع تامر حسني وهي تتمايل علي أنغام أغنية "حلو المكان" من فيلم الفلوس وعلقت عليها قائلة: "يا إلهي ، لن أنشره أبدًا إذا لم تطلب ذلك الصعب. أعتقد ، استمتع Superstartamerhosny ????????t ".

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية «اختراع» مع النجم محمود العسيلي من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد «خليك فولاذي» مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف»، وآخرون.

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