صور كندة علوش بملامح متغيرة في أحدث ظهور وتثير فضول الجمهور..فهل خضعت لعملية تجميل؟

كندة علوش النجمة السورية تعود مجددًا إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب لفترة بسبب اهتمامها برعاية ابنتها "حياة" التي رزقت بها قبل عامين، وزوجها الفنان المصري عمرو يوسف؛ وذلك من خلال مسلسل "إلا أنا" الذي تلعب فيه بطولة حكاية "ضي القمر" المقرر عرضها الأسبوع المقبل.

أحدث ظهور لكندة علوش يثير حيرة جمهورها

كندة علوش حرصت على العودة أيضًا إلى التفاعل مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وممازحتهم، تزامنًا مع اقتراب عرض أحدث أعمالها الدرامية، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام عدة صور لها لكنها أثارت بها تساؤلات عدد من جمهورها، بسبب التغير الكبير الذي طرأ على ملامحها.

الفنانة السورية شاركت الصور على انستجرام وأرفقت الصور بتعليق أكدت فيه أنها كانت تقضي وقت فراغها بتجربة بعض فلاتر هاتفها والتقطت تلك الصور، وبالرغم من تأكيد كندة علوش على أنها استخدمت "الفلتر" في التصوير، إلا أن التغير الذي طرأ على ملامح وجهها، ونحافته قليلًا، أثار تساؤلات الجمهور حول فكرة خضوعها لعمليات تجميلية، تسببت في تغير ملامحها.

حقيقة خضوع كندة علوش لعملية تجميل

ويبدو أن النجمة السورية قد استاءت من تعليقات البعض واتهامها بأنها أجرت عمليات تجميل، رغم أنها أوضحت مسبقًا أنها استخدمت فلتر الهاتف، وقررت الرد بشكل حاسم على أحد تعليقات متابعيها، فقالت: "مافيش تجميل.. فلتر فلتر فلتر"، كما حرص عدد من محبيها على الدفاع عنها وتوضيح حقيقة خضوعها لعمليات تجميل.

في السياق نفسه لاقت صور كندة علوش إعجاب عدد كبير من محبيها وأصدقائها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي، ومن بينهم ريا أبي راشد والفنانة بسمة وجيسيكا عازار وآخرين.

تفاصيل حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"

الجدير بالذكر أن كندة علوش تنتظر عرض حكاية "ضي القمر" يوم السبت المقبل عبر شاشة dmc، وهي من إخراج أحمد حسن ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء وزينب غريب وغيرهم، بينما مسلسل "إلا أنا " الذي يضم عدة حكايات، قصة يسري الفخراني، وتدور أحداثه في إطار 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في إطار 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية معظمها له علاقة بالمرأة ومشاكلها.