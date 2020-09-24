نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام محي تنضم لفريق عمل حكاية "ضي القمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة ريهام محي، إلى فريق عمل مسلسل "إلا أنا" في حكاية "ضي القمر".

يذكر أن حكاية "ضي القمر" من بطولة كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وزينب غريب، حيث تجمع القصة الأولى كندة علوش ومحمد علاء.

حكاية "ضى القمر" تناقش ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم.

