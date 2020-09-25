تنتظر انفراجة لطرحها فى دور العرض.. 3 أفلام سينمائية انتهى تصويرها مؤخرا

ومن بين الأعمال التى انتهى تصويرها قبل أيام هو فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمى.
الفيلم يشارك به محمد على رزق، معتز هشام، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، سامى مغاروى، جميل برسوم، وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور الأحداث فى اطار رعب تشويقى.
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