حمادة صميدة وكيل نيابة فى "ثانية واحدة" للنجم مصطفى خاطر

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان الشاب حمادة صميدة، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى فيلم "ثانية واحدة"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان الشاب حمادة صميدة، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى فيلم "ثانية واحدة"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. وكشف حمادة صميدة لـ"الفجر الفنى"، أنه يلعب دور وكيل نيابة يحقق مع الفنانة دينا الشربيني، مشيرًا إلى أنهم بدأوا تصوير مشاهد الفيلم. وأشار إلى أن الفيلم من بطولة مصطفى خاطر ودينا الشربيني وفتحي عبد الوهاب وطاهر أبو ليلة وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي. يذكر أن حمادة صميدة يشارك حاليا في مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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