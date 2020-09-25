حقيقة خطوبة النجمة نبيلة عبيد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبارًا تفيد بخطوبة الفنانة نبيلة عبيد.

وأكدت النجمة نبيلة عبيد في تصريحات صحفية، أن جميع ما أشيع بهذا الشأن عاري تمامًا عن الصحة.

وأشارت إلى أن أنباء احتفال بخطوبتها مجرد شائعة، معبرة عن استيائها الشديد إزاء الترويج لهذه الكذبة.

يذكر أن نبيلة عبيد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، الذي يشهد على اللقاء الفني الأول لها مع الفنانة المصرية، نادية الجندي.