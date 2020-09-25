أنغام تشعل أجواء حفل اليوم الوطني السعودي

أشعلت النجمة أنغام، أجواء حفلها الغنائي ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90. وقدمت خلال الحفل أغنية "يا ريتك فاهمني" وعدد أخر من أغنياتها الشهيرة . ويشارك في احتفالات العيد الوطني للسعودية عدد من نجوم الغناء من بينهم المطربة الإماراتية أحلام وراشد الماجد وغيرهم. واختتم المطرب راشد الماجد، أولى حفلات اليوم الوطني السعودي، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه. واشعلت الفنانة الإماراتية أحلام أجواء حفلها الغنائي المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعدد من أغنياتها الشهيرة ويغيب الحضور الجماهيري عن الحفل بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد التي تجتاح العالم.

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