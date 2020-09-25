تصدرت الفنانة حنان سليمان محرك بحث جوجل بعد شائعة وفاتها بفيروس كورونا التي انتشرت على مدار الأيام الماضية. وحلت حنان سليمان ضيفة على برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا وتحدثت عن حياتها الفنية وبدايتها وعن أسباب رفضها للزواج بعد وفاة زوجها. وعلقت حنان سليمان على شائعة وفاتها :" انا مكنتش اعرف اني مهمة قوي كدة". وشاركت في بطولة العديد من المسلسلات وبدأت مشوارها الفني عام 1979. ومن أشهر المسلسلات التي شاركت في بطولتها أيضا هبة رجل الغراب وابن حلال والأدهم وليالي والضوء الشارد والمال والبنون ورأفت الهجان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حنان سليمان مطلوبة على جوجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.