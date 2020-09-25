صور طفلة جيجي حديد من صديقها المغني زين مالك

أنجبت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك. ونشرت الأم صورة على إتستجرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا. كما نشر زين مالك صورة لطفلته وكتب، الطفلة وجيجي بصحة جيدة، والحب الذي أشعر به تجاه هذا الكائن الصغير يفوق استيعابي. في وقت سابق، كشفت جيجي حديد للمرة الأولى أمام معجبيها في بث على "إنستغرام" عن حملها، الذي أعلنت عنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي.

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