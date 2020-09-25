نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي عياش يكافئ الطاقم الطبي الذي أنقذ زوجته.. فماذا فعل؟ في المقال التالي
ونشر رامي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع زوجته خلال لقائهما بالفريق الطبي.
يذكر أن رامي قد طرح فيديو كليب أغنيته "أنا ثائر"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وشاركته فيه الممثلة اللبنانية كارمن لبس، والأغنية من كلمات نادين الأسعد، ألحان رامي عياش، والكليب من إخراج أنطوني يوسف.
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