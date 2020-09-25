رامي عياش يكافئ الطاقم الطبي الذي أنقذ زوجته.. فماذا فعل؟

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان اللبناني ​رامي عياش،​ عن فخره بالفريق الطبي، الذي اهتم بزوجته مصممة الأزياء اللبنانية ​داليدا عياش​، بعد إصابتها في ​إنفجار بيروت​، الذي وقع أغسطس الماضي.

ونشر رامي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع زوجته خلال لقائهما بالفريق الطبي.