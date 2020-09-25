وفاة مغنية شهيرة بعد حياة حافلة بالفن

أعلنت عائلة المغنية والممثلة الفرنسية الشهيرة جولييت غريكو، عن وفاتها عن عمر يناهز 93 عاما.

وقالت العائلة في رسالة نقلتها وكالة "فرانس برس"، إن "جولييت غريكو فارقت الحياة اليوم محاطة بالمقربين في منزلها الذي لطالما أحبته، في راماتويل (جنوب شرقي فرنسا). وكانت حياتها استثنائية".

وأضافت أن غريكو "كانت لا تزال تضيء على الأغنية الفرنسية رغم بلوغها 89 عاما"، في إشارة إلى تعرضها لجلطة دماغية عام 2016.

يذكر أن جولييت غريكو ولدت في جنوب فرنسا عام 1927. وفي الثلاثينات انتقلت إلى باريس، حيث أصبحت راقصة باليه في دار الأوبرا "Opéra Garnier".

وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية، غادرت عائلتها باريس، واستقرت في الجنوب مجددا، وكانت ناشطة في حركة المقاومة للاحتلال النازي. واعتقلت جولييت غريكو من قبل الشرطة السياسية الألمانية عام 1943، وتجنبت الإرسال إلى معسكرات الموت النازية لأن عمرها كان 16 سنة فقط.