مسلسل إلا أنا يتصدر تريند يوتيوب

تصدر مسلسل إلا أنا لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بمشهد يجمع بين الفنانة شيري عادل والفنان ميدو عادل.

وحقق المشهد الأخير في المسلسل أكثر من 250 ألف مشاهدة وذلك بعد تعافي ميدو عادل من الإدمان.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.